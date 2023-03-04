Дроны как в Мачулищах стали недоступны для белорусов на AliExpress 4 4.03.2023, 11:42

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Накануне их пропажу заметили и покупатели из России.

Пользователи из Беларуси больше не могут заказать дроны наиболее известных производителей DJI и Autel на крупнейшей торговой площадке AliExpress. Накануне их пропажу заметили в России, но, как убедилось «Зеркало», в Беларуси ситуация такая же.

Белорусы и россияне чаще всего покупали квадрокоптеры именно на AliExpress — там они гораздо дешевле, чем у продавцов внутри страны. Но 2 марта российский телеграм-канал Mash заметил, что на китайской площадке заказать дроны стало невозможно. При попытке оформить заказ выбивает ошибку и надпись: «Такой страницы нет».

Мы проверили и убедились, что на русскоязычной версии площадки, AliExpress.ru, дроны DJI даже не выдаются при поиске, по названию компании можно отыскать только аксессуары. Конечно, эти дроны можно без проблем найти на версиях сайта для других стран. Однако когда пользователь из Беларуси хочет оформить заказ и выбирает страной доставки Беларусь, появляется сообщение, что такой страницы не существует, то есть заказать товар невозможно.

В то же время белорусские и российские пользователи все еще могут купить на AliExpress дроны других, менее известных китайских марок.

Проблема уже широко обсуждается в сообществах «дроноводов» в Беларуси и России. Пользователи оставляют об этом комментарии на страницах компании DJI в соцсетях.

Видимо, инициатива блокировки продаж исходит от самих производителей. Еще раньше приложения DJI, которые нужны для использования дронов, пропали из AppStore и Google Play в России. Когда один из российских пользователей задал об этом вопрос в поддержку компании, там ответили следующее (скриншот Mash):

«С сожалением сообщаем вам, что DJI не продает никакие свои продукты в регионе России и не может предоставить вам какие-либо услуги (и мы не занимаемся послепродажным обслуживанием для какой-либо военной деятельности)».

В Беларуси приложения тоже недоступны уже довольно давно. У тех, кто установил приложения ранее, они работают, но купить в них комплектующие для дрона невозможно.

Похоже, что путем блокировки продаж на самой популярной площадке производитель дронов просто реализовал ранее объявленные ограничения. Еще в марте 2022 года, вскоре после начала войны, в DJI заявили, что не поддерживают использование их продуктов в деятельности, которая наносит вред жизни, правам и интересам людей, и соблюдают санкции. В апреле в компании прямо сказали, что против использования их дронов в военных целях, не вносили и не будут вносить модификаций, которые позволят прикреплять к дронам боеприпасы.

«Наши дистрибьюторы и другие партнеры обязуются соблюдать эти принципы при продаже и использовании нашей продукции. Они согласились не продавать продукты DJI клиентам, которые явно планируют использовать их в военных целях, или помогать модифицировать наши продукты для использования в военных целях», — говорилось в заявлении.

Спустя несколько дней DJI объявила, что приостанавливает всю деятельность и в России, и в Украине для «переоценки соответствия требованиям разных юрисдикций». В ноябре компания повторила свою позицию об исключительно мирном использовании их дронов.

Тем не менее купить дроны DJI в России до начала марта не было проблемой. Как сказал в комментарии РБК официальный дистрибьютор DJI в РФ, их продукция могла поставляться в Россию через параллельный импорт. Официальных поставок дронов DJI в Россию нет с апреля 2021 года, подчеркнул он.

Напомним, именно с применением дронов DJI FPV была произведена диверсия на аэродроме «Мачулищи» под Минском 26 февраля.

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