Украинская артиллерия «вынесла в воздух» базу и склад РФ в Соледаре 4.03.2023, 12:38

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Момент удара попал на видео.

45-я артиллерийская бригада ВСУ уничтожила базу и склад с боеприпасами оккупационной армии РФ в Соледаре, на Бахмутском направлении.

Кадры удара были опубликованы на канале украинского подразделения в Facebook.

Операцию артиллеристы ВСУ провели в феврале. Российский склад был уничтожен высокоточным ударом, который корректировался с воздуха дроном.

«Можно вечно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как работает украинская артиллерия», - прокомментировали ролик в 45-й бригаде.

Судя по видео, удар ВСУ привел к пожару российского склада, после чего боеприпасы начали мощно детонировать. Потери ВС РФ в ходе этой операции уточняются.

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