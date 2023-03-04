Поймали «Медведя»: украинские воины взорвали бронированный тягач РФ 4.03.2023, 16:06

Цель была поражена высокоточным снарядом M982 Excalibur.

В Олешковских лесах на левобережье Херсонщины украинские солдаты из 406 ОАБр накрыли огнем вражеский бронированный тягач «Медведь».

Яркое видео уничтожения российского бронированного артиллерийского тягача КамАЗ-63501 «Медведь» высокоточным снарядом M982 Excalibur в лесу на левобережье Херсона опубликовали в военном канале «Юг». Кадры предоставили бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады ВМСУ.

Днем позже местные OSINT-еры геолоцировали местность атаки: это участок леса около населенного пункта Нечаево, который находится вблизи Олешек на временно оккупированной части Херсонской области.

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