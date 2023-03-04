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ВСУ провели контратаку возле Бахмута

  • 4.03.2023, 22:55
ВСУ провели контратаку возле Бахмута
Фото: Getty Images

Опубликована карта боевых действий.

Подразделения ВСУ, воюющие на Бахмутском направлении, осуществили контрнаступательную операцию к Юго-Западу от Ивановского и вошли в боестолкновение с противником возле захваченного населенного пункта Клещеевка. 

Об этом написал американский военный обозреватель Чак Пфаррер в своем Twitter-аккаунте и опубликовал подробную карту боевых действий в Бахмуте и его окрестностях. 

Помимо этого, украинская ПВО уничтожила восемь российских разведывательных беспилотников различного типа. 

Журналист также утверждает, что мосты в Хромовом и через реку Бахмутка, о разрушении которых сообщалось 3 марта, были подорваны украинскими военными, чтобы замедлить продвижение противника. 

Комментируя ситуацию возле Кременной на Луганщине, журналист отмечает, что российские войска четыре раза обстреляли юго-западный угол. Это позволяет говорить о том, что украинские военные сохраняют контроль над плацдармом к югу от шоссе O-130514. На этом участке фронта украинская авиация нанесла 16 ударов по скоплениям вражеских войск. 

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