Архиепископа Тадеуша Кондрусевича выписали из больницы 5.03.2023, 9:16

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Курс лечения после операции прошел успешно.

Архиепископа-эмерита Тадеуша Кондрусевича выписали из больницы спустя почти месяц после операции по удалению опухоли. Об этом сообщило издание Catholic.by.

Тадеуш Кондрусевич рассказал изданию, что курс лечения после операции, которая провели 8 февраля, прошел успешно. «Я продолжаю возлагать надежду на Бога, Пресвятую Богородицу и врачей», — сказал он.

Архиепископ выразил надежду «вскоре вернуться к пастырскому служению людям».

Напомним, Тадеуш Кондрусевич занимал должность митрополита Минско-Могилевского с 2007 года, являясь лидером Костела в Беларуси. Во время протестов 2020 года он осудил власти за кровопролитие, насилие и массовые аресты, призывал режим к переговорам с протестующими.

31 августа 2020-го, когда Кондрусевич возвращался в Беларусь из Польши, пограничники не позволили ему въехать в страну без объяснения причин, хотя он гражданин Беларуси. На следующий день Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич якобы скрывал наличие других гражданств, занимался антигосударственной деятельностью и получил некое задание в Варшаве. Еще через две недели в МВД заявили, что паспорт Кондрусевича признали недействительным из-за проверки на принадлежность к белорусскому гражданству, однако самого гражданства он лишен не был. В ноябре Лукашенко заявил, что Кондрусевич «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну».

В декабре в Беларуси побывал Апостольский нунций Клаудио Гуджеротти и передал Лукашенко послание с просьбой решить ситуацию. Вскоре нунциатура сообщила о получении информации, что препятствий для возвращения Кондрусевича нет. Уже спустя два дня, в канун Рождества, 24 декабря, архиепископ вернулся в Беларусь. А через неделю, 3 января 2021 года, объявил, что уходит в отставку со своего поста в связи с достижением 75-летнего возраста. Место митрополита Минско-Могилевской епархии Римско-католической церкви в Беларуси занял Иосиф Станевский.

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