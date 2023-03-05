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Самолет с военного аэродрома в Барановичах совершил загадочный рейс в Китай

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  • 5.03.2023, 9:26
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Самолет с военного аэродрома в Барановичах совершил загадочный рейс в Китай

Лукашенко начал тайную переброску оружия для РФ?

Белорусский грузовой самолет Ил76 EW-355TH вернулся из Китая.

Ранее самолет был замечен на военном аэродроме в Барановичах.

На этом обратил внимание политолог Дмитрий Болкунец.

«Возможно возят подсанкционные товары военного назначения.

Несколько лет назад на похожем самолете в Минск из Баку привезли почти 200 млн долларов наличными», — отмечает политолог.

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