Мигранты с лестницей пошли на штурм белорусско-польской границы 2 5.03.2023, 10:05

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Инцидент произошел в районе Черемши.

Погранслужба Польши опубликовала в Twitter видео с мигрантами у белорусско-польской границы. На записи видно, как группа людей с рюкзаками пробирается через лес. У одного из них к спине прикреплена складная лестница.

Как утверждается, кадры сняты на погранучастке Черемша.

«Иностранцы уже готовятся к незаконному пересечению границы из Беларуси в Польшу в своих странах происхождения. Они знают, что это будет нелегальное путешествие, поэтому платят организаторам, чтобы те доставили их на границу, предоставили лестницы, ножницы для резки проволоки и т.д.», — говорится в сообщении Погранслужбы Польши.

Cudzoziemcy,do nielegalnego przekroczenia granicy z🇧🇾do🇵🇱przygotowują się juz w krajach swojego pochodzenia.Wiedzą,że będzie to nielegalna podróż dlatego opłacają organizatorów,którzy dowożą ich pod samą granicę,dostarczają drabiny, nożyce do cięcia concertiny itp.#PSGCzeremcha pic.twitter.com/MRfjtluALV — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 4, 2023

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