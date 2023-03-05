закрыть
5 марта 2023, воскресенье, 10:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Мигранты с лестницей пошли на штурм белорусско-польской границы

2
  • 5.03.2023, 10:05
  • 1,370
Мигранты с лестницей пошли на штурм белорусско-польской границы

Инцидент произошел в районе Черемши.

Погранслужба Польши опубликовала в Twitter видео с мигрантами у белорусско-польской границы. На записи видно, как группа людей с рюкзаками пробирается через лес. У одного из них к спине прикреплена складная лестница.

Как утверждается, кадры сняты на погранучастке Черемша.

«Иностранцы уже готовятся к незаконному пересечению границы из Беларуси в Польшу в своих странах происхождения. Они знают, что это будет нелегальное путешествие, поэтому платят организаторам, чтобы те доставили их на границу, предоставили лестницы, ножницы для резки проволоки и т.д.», — говорится в сообщении Погранслужбы Польши.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Здесь был Вася
Здесь был Вася Ирина Халип
Ждите у себя революции
Ждите у себя революции Андрей Зубов
Пятое поражение Путина
Пятое поражение Путина Дмитрий Кулеба
Ефрейтор с автоматом, бегущий во власть
Ефрейтор с автоматом, бегущий во власть Владимир Халип