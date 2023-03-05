В Кремле начались гонки на лафетах? 2 5.03.2023, 10:12

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Странные события происходят прямо сейчас.

Ночью бизнес-джет Bombardier Challenger 604, использующийся в качестве самолета-реанимации, вылетел из Германии и приземлился в московском Внуково. После чего почти сразу вернулся в Нюрнберг.

«Странные события происходят прямо сейчас . Частный самолет-реанимация Bombardier Challenger 604 вылетел из Германии во Внуково и сразу обратно в Нюрнберг. При этом европейские страны разрешили полет», — пишет в связи с этим телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Стоит отметить, что как раз на днях появлялась информация о резком ухудшении состояния здоровья виолончелиста Сергея Ролдугина, который считается держателем активов, в реальности принадлежащих Путину и его близкому окружению, отмечают авторы канала.

«И что-то мне подсказывает, что его вряд ли бы стали поднимать в воздух ради спасения рядового москвича. Случилось нечто из ряда вон выходящее, раз даже Латвия открыла свое небо для этого перелета», — прокомментировал странный рейс политолог Андрей Окунь.

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