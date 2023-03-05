В Беларуси ввели новые ограничения для водителей 1 5.03.2023, 12:51

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На каких дорогах Беларуси нельзя будет ездить?

В ряде регионов Беларуси местные органы власти приняли решение о введении в 2023 году временных ограничений движения транспортных средств, самоходных машин, нагрузка на одиночную ось которых составляет более 5 тонн, по автодорогам общего пользования. Об этом сообщает ассоциация «БАМАП».

Соответствующие правовые акты публикуются на портале pravo.by. К примеру, на текущий момент известно, что весенние ограничения, которые будут действовать с 15 марта по 30 апреля, предусмотрены в Бобруйском, Круглянском, Мстиславском, Горецком, Глусском, Костюковичском районах.

Там же введут и летние ограничения — с 31 марта по 31 августа в дневное время суток (с 11:00 до 20:00 (в Мстиславском районе — до 21:00) при дневной температуре воздуха выше 25 °С).

Указанные меры не распространяются на некоторые категории транспортных средств. К примеру, на ТС, перевозящие пассажиров, живых животных, цветов, грузов гуманитарной помощи; транспорт, осуществляющий деятельность по возведению, реконструкции, эксплуатации (содержанию, текущему ремонту), капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования; технику, занятую в перевозках, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий ДТП, и др.

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