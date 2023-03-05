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HIMARS разгромили российскую военную комендатуру в Волновахе

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  • 5.03.2023, 14:30
  • 7,042
HIMARS разгромили российскую военную комендатуру в Волновахе

Удар был нанесен в ночь на 5 марта.

В оккупированной Волновахе Донецкой области разрушено здание комендатуры российских оккупационных войск в результате обстрела из HIMARS. Об этом сообщают украинские военные Telegram-каналы. Также они опубликовали фото разрушенного здания, передает novosti.dn.ua.

В группировке «ДНР» заявили, что в ночь на 5 марта из населенного пункта Богатырь по Волновахе было выпущено 2 ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS. Куда именно был нанесен удар, там не уточнили.

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