HIMARS разгромили российскую военную комендатуру в Волновахе

HIMARS разгромили российскую военную комендатуру в Волновахе5
- 5.03.2023, 14:30
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Удар был нанесен в ночь на 5 марта.
В оккупированной Волновахе Донецкой области разрушено здание комендатуры российских оккупационных войск в результате обстрела из HIMARS. Об этом сообщают украинские военные Telegram-каналы. Также они опубликовали фото разрушенного здания, передает novosti.dn.ua.
В группировке «ДНР» заявили, что в ночь на 5 марта из населенного пункта Богатырь по Волновахе было выпущено 2 ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS. Куда именно был нанесен удар, там не уточнили.