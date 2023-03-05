Стартап создает робота, который заменит людей 3 5.03.2023, 20:35

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Его разработают, чтобы помочь компаниям с нехваткой рабочей силы.

Стартап Figure представила план по созданию Figure 01, первого в мире коммерчески жизнеспособного робота-гуманоида общего назначения. Он будет думать, учиться и взаимодействовать со средой. Его разработают, чтобы помочь компаниям с нехваткой рабочей силы. Со временем, подобные гуманоиды полностью заменят людей на опасной работе, уверены в компании, пишет «Хайтек».

Особенность нового проекта — попытка создать робота-гуманоида, которого можно перепрограммировать на лету для выполнения множества человеко-ориентированных задач.

«Мы считаем, что у гуманоидных роботов общего назначения гораздо больший потенциал, чем у одноцелевых моделей, которые в настоящее время широко распространены в этой области», — объясняет Бретт Эдкок, основатель и генеральный директор Figure.

Он добавил, что по началу роботы будут уметь немного. Но, со временем, когда процессы обучения роботов и программное обеспечение улучшится, инженеры расширят возможности моделей Figure. «В конечном итоге, роботы будут выполнять задачи лучше, чем люди», — заключает он.

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