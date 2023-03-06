NYT: Русская пехота «сгорает» под Марьинкой, как солома в печи

NYT: Русская пехота «сгорает» под Марьинкой, как солома в печи3
- 6.03.2023, 18:58
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Командиры РФ сознательно посылают своих солдат на смерть.
Российские командиры осознанно используют подчиненных им солдат в качестве «пушечного мяса». Солдат отправляют на верную смерть, чтобы обнаружить огневые позиции ВСУ. Об этом пишет The New York Times в большом репортаже о боях за Марьинку.
Пообщавшись с украинскими солдатами и понаблюдав за их действиями в обороне от наступающего противника, корреспонденты получили общее представление о тактике российских войск.
«Русские посылают первую волну пехоты на штурм траншеи, зная, что они, скорее всего, будут убиты. Российские корректировщики замечают огневые позиции украинских войск и ведут по ним шквальный минометно-артиллерийский огонь. Затем врывается вторая волна русской пехоты, пытаясь проникнуть в траншею», – пишут авторы статьи.
Журналисты констатируют, что тактика российских войск мало отличается от тактики, применявшейся во время Первой мировой войны - когда пехота «сгорала» в таких атаках «как солома в печи».
«Украинские солдаты стали называть эти группы «мясом» из-за высокого уровня их гибели», – пишет издание.