«Дыра» в российском бюджете достигла $34 млрд за два месяца 5 6.03.2023, 21:05

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Нефтегазовые доходы падают.

«Дыра» в российском бюджете продолжает увеличиваться по мере того, как нефтегазовые доходы падают, а расходы на войну и производство оружия растут с рекордной скоростью, передает The Moscow Times.

По итогам января-февраля дефицит федеральной казны достиг 2,6 триллиона рублей, или 86% годового плана, отчитался Минфин во вторник.

За два месяца поступления налогов от нефти и газа упали на 46%, а сборы с несыревых секторов экономики — на 9,1%. Общие доходы бюджета просели на 25%, до 3,163 трлн рублей.

Расходы при этом увеличились в 1,5 раза и достигли 5,744 трлн рублей. Иными словами, без обеспечения налоговой выручкой остался практически каждый второй потраченный правительством рубль.

В январе Минфин отчитался о дефиците в 1,8 триллиона рублей — рекордном для первого месяца года за последне 25 лет. Его списывали на разовые факторы и ожидали улучшения ситуации, но этого не произошло — февраль принес еще 800 млрд рублей дефицита, констатирует Янис Клюге, старший научный сотрудник German Institute for International and Security Affairs.

«С точки зрения доходов проблемой для российского Минфина являются очень низкие доходы от нефти и газа. Что касается расходов, то война вынуждает правительство авансами оплачивать производство оружия», — поясняет он.

По доходам от нефти бьют скидки, которые нефтяники вынуждены давать покупателям, а по газовой выручке — сокращение поставок в Европу до минимумов более чем за 30 лет. «В 2022 году эффект был сглажен, но в будущем доходы от газа будут потеряны навсегда. Это катастрофа для России, и у (Владимира) Путина нет способа, чтобы исправить это», — говорит экономист Yale Chief Executive Leadership Institute Джеффри Сонненфельд.

В бюджет-2023 Минфин заложил дефицит в 2% ВВП, или 3 трлн рублей, но на деле ситуация может оказаться значительно хуже, предупреждают аналитики Deutsche Bank.

1,5–2 трлн рублей правительство недополучит из-за падения цен на российскую нефть и сокращения ее добычи — на 500 тысяч баррелей в сутки с марта.

Еще 500 млрд рублей бюджет может потерять из-за «слишком оптимистичного прогноза по экономике», полагают в банке: Минэкономразвития прогнозирует снижение ВВП лишь на 0,8%, тогда как DB ждет падения на 2,5%. Наконец, 0,5-1 трлн рублей могут составить дополнительные расходы бюджета.

Ситуация с доходами бюджета начнет улучшаться с лета, когда заработает новая формула расчета нефтяных налогов с ограничениями скидок на Urals, отмечает Клюге.

Тем не менее, полагает он, правительству придется занимать гораздо больше, чем запланировано, чтобы свести концы с концами.

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