В Минске мужчина ранил ножом милиционера 6.03.2023, 23:01

Тот в ответ выстрелил из пистолета.

В Минске мужчина напал с ножом на приехавшего на вызов милиционера и ранил его в лицо и шею, тот выстрелил в ответ. На место происшествия приехал глава МВД Иван Кубраков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вечером 6 марта минчанка вызвала милицию, к ней отправился наряд патрульно-постовой службы из Фрунзенского РУВД.

— Во время разбирательства бывший муж заявительницы внезапно нанес сотруднику милиции ножевые ранения в области лица и шеи. Защищаясь, правоохранитель применил табельное оружие на поражение, — сообщили в МВД.

Там добавили, что нападавший обезврежен. В каком состоянии находятся он и раненый милиционер, не уточняется.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, туда прибыл министр внутренних дел Иван Кубраков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».