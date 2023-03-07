ВСУ оттеснили оккупантов от Бахмута на одном из ключевых участков 1 7.03.2023, 8:24

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Украинские десантники пошли в наступление и «сломали войскам РФ позвоночник».

Украинские десантники пошли в контрнаступление в Бахмуте и помешали российским оккупантам взять город в окружение. Защитники атаковали врага и обстреливали российские позиции артиллерией. Об этом сообщает New York Times News.

Издание пишет, что еще 4 марта отдельные десантно-штурмовые бригады ВСУ перешли к атакам. Их усилия получили поддержку со стороны прибывшего подкрепления, которое провело успешную артотработку мест дислокаций врага.

«Командование ВСУ признало, что риски окружения их сил остаются, но бои в выходные показали, что военные продолжают держать позиции и не готовы к отступлению из Бахмута», - сообщает NYT.

Украинским силам удалось отодвинуть врага от транспортного пути, обеспечивающего как снабжение группировки, так и возможное отступление на случай поступления команды.

«Я уверен, что Бахмут выдержит. У нас достаточно сил, чтобы отбросить врага от этого города, но это зависит от задач командования, то ли содержание города, то ли максимальные потери врагу», - сказал полковник Евгений Межевикин, командир сводной тактической группы.

По словам военных, на Бахмутском направлении продолжается жесткое противостояние артиллерии. Есть некоторые трудности с боеприпасами, но ситуация остается под контролем.

Российская сторона продолжает усиленные штурмы, не считаясь с потерями. Группы по 15-20 человек идут в атаку по 6-7 раз в сутки.

Происходит «перемалывание» как мобилизованных резервов, так и «вагнеровцев». Продвижение врага идет в основном за счет численного превосходства, но есть и техническое превосходство.

«Противник посылал в атаку по 20 ребят по 6-7 раз в день. Представьте себе: приходит двадцать человек, мы их убиваем. Через пять минут приходит еще 20 человек, мы их убиваем. Через час еще 20. Им безразлично на людей», - сказал командир роты Александр.

Военные признаются, что россияне могли уничтожить весь квартал города, чтобы ликвидировать только одного украинского сапера.

Украинский майор Панцирный заявил, что украинские бойцы «сломали оккупантам позвоночник». ВСУ ликвидировали под Бахмутом огромное количество «вагнеровцев» и мобилизованных россиян.

На фоне ситуации глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявляет о рисках для его «вагнеровцев» со стороны созданных ВСУ группировок, сконцентрированных в нескольких прилегающих к Бахмуту населенных пунктах. В связи со сложившейся ситуацией он требуется «прикрытия флангов», без которого прогнозируется наличие «критических проблем».

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