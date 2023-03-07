Ученые разобрались, почему люди, звери и птицы стали такими умными 3 7.03.2023, 13:19

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Размер мозга — не решающий фактор.

Отчасти мы поумнели благодаря выросшему мозгу. И в этом помогли людям родители, передававшие потомкам соответствующие генетические признаки, а также поведение и социальные факторы.

Однако большому мозгу часто нужно много энергии. До сих пор для соответствующих расчетов использовались и сравнивались в основном размеры мозга взрослых особей. При этом энергетическим затратам молодых организмов с развивающимся мозгом уделялось меньше внимания, пишет в Plos Biology команда Карела ван Шайка.

Парадоксально, но большой мозг молодых животных, требующий много энергии, приходится сначала «доводить» до полной готовности, а сами юные особи не в состоянии удовлетворять свои энергетические потребности. Объяснить это противоречие можно родительской заботой, гораздо более выраженной у теплокровных видов, чем у холоднокровных, которые обычно лишь откладывают яйца, а затем предоставляют потомству самостоятельность.

Родительская забота иногда бывает более, иногда менее равномерной. У одних видов о детенышах заботится в основном мать, у других — отец. Остальные родичи и сообщество тоже могут помогать с кормлением, защитой от хищников, переносом или согреванием малыша, однако большую часть заботы обычно берут на себя родители, передающие по наследству собственные гены.

Команда выдвинула гипотезу, что у теплокровных животных родители вкладывают больше энергии в своих детенышей, а это, в свою очередь, способствует развитию более крупного мозга. Были подробно проанализированы предыдущие исследования по инвестированию родительской энергии в потомство. Выяснилось, что большее количество энергии, затрачиваемой на молодых особей, повышало шансы потомства на выживание.

Было также продемонстрировано, что виды, которые только откладывают яйца, а затем не заботятся о следующем поколении, не могут обеспечить ему энергию, необходимую для более крупного мозга. По словам ван Шайка, «устранение основного эволюционного ограничения размера мозга» привело к значительному увеличению его размера и когнитивного потенциала у птиц и млекопитающих.

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