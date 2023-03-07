Из-за войны число запусков коммерческих спутников в России упало в 300 раз 2 7.03.2023, 18:14

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«Роскосмосу» приходится продавать имущество и ликвидировать научно-производственные предприятия.

Запуск в космос одного спутника может иметь колоссальное символическое значение. Вывод Советским Союзом в 1957 г. на орбиту Земли ее первого искусственного спутника ознаменовал начало космической эры. И один-единственный запуск коммерческого спутника, который России удалось произвести после вторжения в Украину, тоже полон символизма – но с противоположным знаком, пишет The Moscow Times .

Российская космическая программа стала одной из жертв политики руководства страны на Земле. За исключением Международной космической станции (МКС), где продолжается сотрудничество США и России, возможности последней участвовать в международных космических проектах оказались серьезно подорваны, пишет специализированное издание Space.com. По мнению Брайана Уидена, директора по программному планированию Secure World Foundation – организации, содействующей безопасному, устойчивому и мирному освоению космоса, сильнее всего это скажется на миссиях, связанных со следующими полетами человека в космос, когда МКС прекратит работу:

Русские породили крайне недоброжелательное отношение своими действиями не только в Украине, но и во многих других международных организациях (таких как ООН) за последние девять лет.

Пока же потери России выражаются в разрыве исследовательских и коммерческих связей в сфере изучения космоса и запуска спутников. С начала конфликта в Украине Россия запустила всего 46 спутников, из них лишь один – коммерческий (для Анголы), отмечает Матье Батай, научный сотрудник Европейского института космической политики. Между тем, по ее словам, в 2021 г. Россия запустила 339 спутников для 18 стран, включая 302 коммерческих.

Программа по запуску спутников на ракетах «Союз», рассчитанная на несколько лет, была у компании OneWeb; она строит группировку примерно из 600 спутников, которая должна обеспечить высокоскоростной доступ в интернет в любом уголке Земли. Запустив первые шесть спутников в феврале 2019 г. с космодрома «Куру» во Французской Гвиане, OneWeb продолжила реализацию программы год спустя, отправив с «Байконура» еще 34 спутника. Дальнейшие запуски предполагалось осуществлять примерно раз в месяц (OneWeb успела произвести еще один), но уже в марте 2020 г. компания обанкротилась, когда из-за начавшейся пандемия ковида не смогла привлечь необходимое финансирование. После реструктуризации (одним из новых акционеров с долей 17,6% стало правительство Великобритании).

В 2021 г. запуски продолжились, но после начала войны и введения Великобританией санкций (и ответного требования России вывести британское правительство из числа акционеров OneWeb) в марте 2022 г. очередной пуск с 36 спутниками был отменен. Теперь OneWeb договаривается с Индией и SpaceX.

Кроме того, все сотрудничество с «Роскосмосом» свернуло Европейское космическое агентство. Одной из главных жертв разрыва отношений стал марсоход ExoMars, который предполагалось отправить на Красную планету в сентябре 2022 г. Первоначально он должен был полететь в 2018 г., теперь запуск отложен до 2028 г.

А США запретили поставку в Россию радиационно стойкой электронно-компонентной базы, которая используется при производстве спутников.

В 2021 г. Россия и Китай объявили о планах совместного освоения Луны, но сейчас последний не торопится вовлекать российских партнеров в свою программу. Представляя ее прошлой осенью потенциальным международным партнерам, китайские космические чиновники не упомянули Россию, писал журнал Time.

«У России есть вариант работать вместе с Китаем или самостоятельно, – говорит Уиден. – Пока кажется, что они выбирают первое, – просто потому, что, видимо, не могут действовать в одиночку».

Из-за войны и роста расходов на нее правительству приходится резать мирные статьи бюджета. Финансирование госпрограммы «Космическая деятельность России» в текущем году сокращено на 7 млрд росс. руб. до 257,5 млрд. Но отдельные статьи порезаны гораздо сильнее.

Так, финансирование «производственно-технической деятельности» в космической отрасли составит всего 2,6 млрд росс. руб. против 22,7 млрд руб. годом ранее. А программа развития космодромов сократилась на четверть – с 65,7 до 50 млрд росс. руб., расходы на «комплексы процессных мероприятий» – вдвое до 23,7 млрд росс. руб.

Чтобы привлечь средства, «Роскосмосу» приходится продавать имущество и ликвидировать научно-производственные предприятия.

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