Военный эксперт: Путин может ликвидировать Пригожина 8.03.2023, 5:23

Олег Жданов

Кремль его использовал.

В то время, когда российские мобилизованные еще не были готовы к отправке на войну против Украины, Кремль решил использовать ресурсы главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, чтобы стабилизировать фронт, а сейчас «повару Путина» «светит» ликвидация.

Так считает, как пишет «Обозреватель», военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, Пригожин или не понял самого главного или наоборот, как раз понял, и сейчас ему очень обидно.

«Дело в том, что его просто использовали в ситуации, когда надо было стабилизировать фронт, когда надо было дать передышку армии. И надо отдать ему должное, он со своим «Вагнером» сдвинул фронт с мертвой точки и нас кошмарил почти два месяца», – отметил Жданов.

Военный эксперт отметил, что «вагнеровцы» фактически воевали против ВСУ, до тех пор, пока массово не начали поступать регулярные части ВС РФ, укомплектованные мобилизованными.

Теперь же, когда практически миссия Пригожина и его ЧВК окончена, его ограничивают в действиях, запретив набирать в «Вагнер» заключенных.

«Пригожин вынужден жечь свой резерв, что для него очень плохо. Компания сокращается. Это уже не зэки, не пушечное мясо, как это было раньше», – подчеркнул Олег Жданов, отметив, что когда тот, не обращая внимания на недвусмысленные намеки, пытается восстановить свой политический вес, он попросту рискует жизнью.

«На мой взгляд, он просто нарывается «на чайку попить и отдать богу душу», - считает Жданов, напомнив, что в России есть традиция — после чашки чая уходить в мир иной.

И если Пригожин не прекратит такие выпады, его могут просто успокоить, – не отрицает эксперт, в то же время не исключая, что если Пригожину будут и дальше безнаказанно позволять подобное, это будет признаком того, что Владимир Путин уже не контролирует ситуацию в России.

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