Как западные санкции перевели Россию на голодный паек 1 8.03.2023, 14:41

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РФ превращается в большую Северную Корею.

По итогам января-февраля этого года дефицит казны Российской Федерации достиг 2,6 триллиона рублей (примерно $34 миллиарда), что составило 86% годового плана. «Дыра» в российском бюджете продолжает увеличиваться по мере того, как нефтегазовые доходы падают, а расходы на войну и производство оружия растут с рекордной скоростью.

Западные санкции также закрыли двери для широкого круга важнейших ресурсов. Многие российские сборочные линии были спроектированы с учетом европейских или других западных технологий. Заменить их непросто.

Сайт Charter97.org посмотрел, как развязанная Путиным война в Украине повлияла на российскую экономику и чего ждать в будущем.

Экономика РФ переключается «на режим выживания»

По оценке Международного энергетического агентства, в январе 2023-го года нефтегазовые доходы России рухнули на 40% по сравнению с прошлогодним показателем.

«Мы ожидаем, что это снижение доходов от нефти и газа будет более резким в ближайшие месяцы. И еще более крутыми в среднесрочной перспективе из-за отсутствия доступа к технологиям и инвестициям», — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

Мир больше не зависит от путинской нефти, считают аналитики Foreign Policy.

«Уже сейчас Путин практически не получает прибыли от продажи газа, поскольку его предыдущие 150 миллиардов кубометров газа в Европу были заменены мизерными 16 миллиардами кубометров в Китай и карманным изменением мировых продаж СПГ, которых едва хватает, чтобы покрыть расходы», — заявили эксперты.

В аналитическом материале Bloomberg отмечается, что экономика РФ начала переключатсья «на режим выживания». Экономичную ситуацию усложнит то, что мобилизация сотен тысяч мужчин «опустошает рынок труда». В то же время объемы производства нефти падают.

«Энергорынок, который Россия строила 50 лет, Путин уничтожил за 50 недель», — считают аналитики агенства.

Россия может стать большой Северной Кореей

Международные санкции оказывают значительное влияние на экономику России, из-за чего российские граждане могут в будущем столкнуться с невероятной бедностью, считает профессор Гарвардского университета и бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф.

«Посмотрите на Иран, посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Кубу, вот куда движется Россия», — заявил Рогофф во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Западные санкции подорвали способность России производить современное вооружение для войны в Украине. Об этом заявил адмирал Роб Бауэр, возглавляющий Военный комитет НАТО.

«Некоторые из компонентов, которые им нужны для их систем вооружений, поступают от западной промышленности. Поэтому существенно сократился выпуск крылатых ракет», — заявил Бауэр.

В упадке находятся все ключевые сектора российской экономики, считает профессор Йельской школы менеджмента Джеффри Зонненфельд.

«Автомобильная промышленность в упадке не на 10, 20, 30, а на 99%. Розничная торговля упала на 65%. А еще он (Путин. - Ред.) разбирает на запчасти технику. Мы можем предоставить вам фото, на которых тысячи холодильников буквально «растерзаны», чтобы добыть чипы, нужные для военных целей», — заявил Зонненфельд.

«Если там (в России — ред.) захотят создать что-то сложное, то придется полагаться только на проекты и разработки, которым 10 или 20 лет. Технологический разрыв с Западом будет увеличиваться, и они не смогут его преодолеть», — заявил Washington Post старший научный сотрудник Шведского агентства оборонных исследований Томас Мальмлоф.

Дефицит товаров в России издание сравнило с временами СССР:

«Как в трагикомической эпохе, которую высмеяли в известной в рекламе Wendy's 1980-х годов: там показали советский показ мод, где повседневная, вечерняя одежда и даже купальники выглядели одинаково – серые тусклые халаты».

Проблемы затронули даже крупнейшего производителя легковых автомобилей в Российской Федерации. «АвтоВАЗ» столкнулся с нехваткой лакокрасочных материалов, из-за чего теперь россияне могут заказать автомобиль только в трех цветах. Помощница гендиректора по техническим вопросам «Русских красок» Элла Васильева отметила, что основными поставщиками лакокрасочных материалов были иностранные компании, российские производители занимали лишь 5% рынка.

Уход западных компаний Ericsson и Nokia из РФ заставил операторов сотовой связи внезапно начать искать по всему миру бывшие в употреблении вышки и запчасти для обслуживания и расширения сети.

«В течение пяти лет между Россией и остальным миром будет огромный разрыв в сотовой связи», — считает эксперт по российским технологиям Григорий Бакунов.

В результате недальновидной политики Кремля с проблемами столкнулась и российская космическая программа. Число запусков коммерческих спутников в России упало в 300 раз, из-за чего «Роскосмосу» приходится продавать имущество и ликвидировать научно-производственные предприятия.

У Путина нет способа, чтобы исправить ситуацию

«В стране с деньгами уже серьезные проблемы, поэтому начали трясти бизнес как липку», — пожаловался на финансовую политику Кремля российский олигарх Олег Дерипаска. «Я с ужасом наблюдаю те ресурсы, которые за прошлый год израсходованы, очевидно, зря. Раньше я думал, что это миллиарды, а сейчас, я смотрю, счет идет уже на триллионы», — добавил Дерипаска.

Если расходы на войну в Украине останутся прежними, а санкции против российской нефтегазовой отрасли сохранятся, возможности раздать деньги перед президентскими выборами-2024 пострадают, предупреждают в обзоре по России аналитики Deutsche Bank.

«Ухудшение экономической ситуации создает потенциал для социального недовольства накануне назначенных на апрель 2024 года выборов президента», — утверждают эксперты.

«В будущем доходы от газа будут потеряны навсегда. Это катастрофа для России, и у Путина нет способа, чтобы исправить это», — говорит экономист Yale Chief Executive Leadership Institute Джеффри Сонненфельд.

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