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Генерал Сырский в Бахмуте: Добиваемся создания цугцванга для армии РФ

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  • 8.03.2023, 14:56
  • 2,590
Генерал Сырский в Бахмуте: Добиваемся создания цугцванга для армии РФ

Командующий Сухопутными войсками ВСУ в четвертый раз за последние две недели побывал в Бахмуте.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал Александр Сырский посетил Бахмут в четвертый раз за последние две недели.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Там он наградил украинских бойцов и заявил, что Украина пытается создать для армии РФ положение «цугцванга», чтобы ее каждый следующий шаг вел к ухудшению положения противника.

Отмечается, что генерал Сырский побывал в Бахмуте в четвертый раз за последние две недели.

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