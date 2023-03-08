Генерал Сырский в Бахмуте: Добиваемся создания цугцванга для армии РФ

Генерал Сырский в Бахмуте: Добиваемся создания цугцванга для армии РФ1
- 8.03.2023, 14:56
- 2,590
Командующий Сухопутными войсками ВСУ в четвертый раз за последние две недели побывал в Бахмуте.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал Александр Сырский посетил Бахмут в четвертый раз за последние две недели.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Там он наградил украинских бойцов и заявил, что Украина пытается создать для армии РФ положение «цугцванга», чтобы ее каждый следующий шаг вел к ухудшению положения противника.
Отмечается, что генерал Сырский побывал в Бахмуте в четвертый раз за последние две недели.