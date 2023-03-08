Гиркин шокировал россиян новостью из Бахмута 1 8.03.2023, 16:04

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Диверсант подвел итоги «зимнего наступления» РФ.

Российская армия фактически провалила штурм Бахмута, который длился на протяжении последних двух месяцев и превратился в мясорубку для российских военных.

Город так и не перешел под полный контроль российской армии, несмотря на крупные потери ВС РФ и ЧВК «Вагнер».

Более того, все российское «большое зимнее наступление» завершилось неудачей, поскольку уперлось в укрепленные районы ВСУ и не смогло продвинуться дальше.

Об этом заявил бывший полевой командир «ДНР», экс-офицер российских спецслужб Игорь Стрелков-Гиркин, передает dialog.ua.

В своем Telegram-канале он отметил, что к 8 марта Пригожин и Шойгу похвастались захватом половины Бахмута, однако в реальности ситуация выглядит для российской армии плачевно.

Город не только не взят полностью, потери российской армии настолько велики, что даже в случае захвата населенного пункта российское наступление будет полностью остановлено новым укреперайоном ВСУ, а сил на новый бросок у россиян не будет.

Более того, по словам Гиркина, все зимнее наступление российской армии провалилось, не увенчавшись серьезными достижениями.

«Вынужден констатировать, что зимнее наступление ВС РФ ограничилось лобовыми ударами по сильно укрепленным позициям ВСУ и в целом завершилось неудачей», - пишет он.

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