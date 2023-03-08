Задержан экс-мэр российского Белгорода 1 8.03.2023, 16:30

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Антон Иванов

Его подозревают в коррупции.

Бывший мэр российского Белгорода Антон Иванов задержан по подозрению в получении взяток. Следователи будут ходатайствовать о его аресте, сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

Иванова задержали сотрудники УФСБ России по Белгородской области. Его задержание может быть связано с предыдущим местом работы. До работы в городской администрации Иванов был генеральным гендиректором АО «Белгородская ипотечная корпорация» и Фонда поддержки ИЖС Белгородской области. Собеседник «Коммерсанта-Черноземье» в полиции предположил, что Иванова задержали в другом регионе после попытки покинуть страну, пишет The Moscow Times.

Как сообщало местное издание Бел.ру, на последнем оперативном совещании правительства региона губернатор Вячеслав Гладков критиковал экс-мэра за работу с общественными организациями. Иванов не согласился с критикой.

Иванов стал мэром Белгорода в декабре 2021 года, однако пости год спустя он покинул должность. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что Иванов не смог работать в необходимом темпе, а увольнение связал с рядом невыполненных обещаний, данных жителям города. В феврале на оперативном совещании Гладков сообщил, что по итогам проверки деятельности БИК в предыдущие годы было установлено, что ее сотрудники нарушали закон.

«Была проведена комплексная достаточно объемная проверка деятельности. Она, к сожалению, показала, что есть большой объем нарушений за предыдущие периоды. Надеюсь, что силовые структуры будут принимать решения сами, мы на это с вами повлиять не можем, это не наша компетенция», — сказал тогда губернатор, не называя конкретных имен.

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