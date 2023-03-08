В Украине судят еще одного белоруса, воевавшего в ЧВК «Вагнера» 9 8.03.2023, 19:54

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Андрей Герилович

Он корректировал артиллерию.

В Украине 7 марта начался суд над 34-летним белорусом Андреем Гериловичем, который воевал там на стороне России и в ноябре 2022-го попал в плен. Тогда выяснилось, что молодой парень был завербован в ЧВК «Вагнер». Подробности процесса рассказывает «Радыё Свабода».

Как пишет медиа, Андрей Герилович в 2022 году поехал из Гомеля в Краснодар на поезде, оттуда на такси добрался до поселка Молькина. Там находится крупный военный полигон, на котором, как считается, тренируются вагнеровцы и принимают новых бойцов в частную военную компанию. Мужчина подписал контракт, по которому должен был получать зарплату в 240 тысяч российских рублей и 5 тысяч «полевых выплат» (около 9 тысяч и 190 белорусских рублей).

Подготовка заняла 10 дней, после Герилович с другими вагнеровцами поехал воевать в Украину — людей перевели в город Светлодарск в Бахмутском районе. Следствие считает, что с 21 июля он участвовал в боях под Семигорьем, Кодемой и Отрадовкой в Донецкой области, а в середине ноября попал в плен к ВСУ. Ранее в Нацгвардии Украины сообщали, что он корректировал российскую артиллерию.

СБУ сообщает, что во время следствия Андрей Герилович давал показания о военных преступлениях, которые совершили военные РФ, передал данные о причастных к этому, рассказал о пытках, лишении материального обеспечения и убийстве за невыполнение преступных приказов.

Белорус воевал под позывным «Заспа» — так называется деревня в Речицком районе, в которой, как сообщалось, он родился. Но в материалах дела указано, что Герилович — уроженец села Хорошков, которое территориально относится к Заспенскому сельсовету.

Напомним, Андрей Герилович служил в армии, до этого работал в колхозе «Советская Белоруссия». Затем, по словам его однополчанина, служил связистом в Колодищах и остался на контракте. Пробыл на нем где-то до 2013 года. После демобилизации работал альпинистом-монтажником в частной фирме. Жил в Минске. В 2015 году женился. Жена комментировать журналистам его участие в войне отказалась.

Как рассказывали знакомые и односельчане журналистам, раньше они не слышали, чтобы Геринович «стремился воевать», но он «после Майдана изменил отношение к украинцам». Они отзывались о нем как о трудолюбивом, хозяйственном и любознательном человеке, рассказали, что родные мужчины «в шоке от новостей» о его попадании в плен в Украине.

Сейчас уроженец Речицкого района обвиняется по ч. 4. ст. 447 УК Украины (участие наемника в вооруженном конфликте, военных или насильственных действиях), ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. В январе по той же статье осудили еще одного белоруса — Максима Зезульчика, которого СБУ называла разведчиком КГБ. Ему дали максимальный срок — 10 лет, но недавно стало известно, что он попал в обмен пленными и был передан России.

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