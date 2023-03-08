Оппозиция Грузии выдвинула властям ультиматум по скандальным законам 4 8.03.2023, 21:21

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Оппозиционеры дали час на выполнение.

Лидер грузинской оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе объявил ультиматум властям. Они должны отозвать скандальные законопроекты об «иноагентах» и освободить задержанных участников протестов.

Об этом сообщает Georgian Public Broadcasting.

По информации телеканала, Вашадзе также добавил, что следующие шаги и требования будут объявлены в ближайшее время.

При этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили уже направил письмо президенту Венецианской комиссии Клэр Бази-Малори с просьбой рассмотреть законопроекты об «иноагентах».

«Я хотел бы попросить Венецианскую комиссию дать юридическое заключение по законопроектам, прилагаемым к данному письму. Госпожа президент! Мы надеемся на наше сотрудничество по этому вопросу», - сказано в письме.

Напомним, вчера, 7 марта, грузинский парламент поддержал в первом чтении скандальный законопроект об «иноагентах», который является аналогом российского закона. Инициативой предлагается признать «агентами иностранного влияния» СМИ и общественные организации, которые финансируются из-за границы.

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