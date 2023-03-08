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Оппозиция Грузии выдвинула властям ультиматум по скандальным законам

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  • 8.03.2023, 21:21
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Оппозиция Грузии выдвинула властям ультиматум по скандальным законам

Оппозиционеры дали час на выполнение.

Лидер грузинской оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе объявил ультиматум властям. Они должны отозвать скандальные законопроекты об «иноагентах» и освободить задержанных участников протестов.

Об этом сообщает Georgian Public Broadcasting.

По информации телеканала, Вашадзе также добавил, что следующие шаги и требования будут объявлены в ближайшее время.

При этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили уже направил письмо президенту Венецианской комиссии Клэр Бази-Малори с просьбой рассмотреть законопроекты об «иноагентах».

«Я хотел бы попросить Венецианскую комиссию дать юридическое заключение по законопроектам, прилагаемым к данному письму. Госпожа президент! Мы надеемся на наше сотрудничество по этому вопросу», - сказано в письме.

Напомним, вчера, 7 марта, грузинский парламент поддержал в первом чтении скандальный законопроект об «иноагентах», который является аналогом российского закона. Инициативой предлагается признать «агентами иностранного влияния» СМИ и общественные организации, которые финансируются из-за границы.

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