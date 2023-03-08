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Принцесса Уэльская в камуфляже посетила полигон в Северной Ирландии, где тренируются украинские военные

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  • 8.03.2023, 21:37
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Принцесса Уэльская в камуфляже посетила полигон в Северной Ирландии, где тренируются украинские военные

Фотофакт.

Принцесса Уэльская Кэтрин посетила военный полигон Солсбери в Северной Ирландии. Соответствующие фото опубликованы 8 марта на странице принца и принцессы Уэльских в Instagram.

Во время встречи с ирландскими военными принцесса Уэльская была одета в военный камуфляж.

Таблоид People сообщает, что жена принца Уильяма присутствовала при демонстрации приемов оказания первой помощи пострадавшему на поле боя, а также узнала, как проходит обучение украинских военных, которые находятся на этом полигоне, правилам обезвреживания наземных мин.

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