Боррель предложил ЕС выделить 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины

Боррель предложил ЕС выделить 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины1
- 8.03.2023, 22:40
Также глава европейской дипломатии призвал к оперативности.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов. Об этом он сказал на брифинге после встречи министров обороны ЕС в Стокгольме.
«Я предлагаю мобилизовать еще 1 млрд евро», – сказал Боррель.
Он подчеркнул, что Украина должна получить разные боеприпасы – и стандартов НАТО, и советского образца.
Боррель также напомнил о словах украинского министра обороны Алексея Резникова о том, что для того, чтобы выиграть мир, Украине нужно выиграть войну. В связи с этим он призвал продолжать оказывать военную помощь Украине и акцентировал на важности делать это максимально оперативно.