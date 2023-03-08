Боррель предложил ЕС выделить 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины 1 8.03.2023, 22:40

Жозеп Боррель

Также глава европейской дипломатии призвал к оперативности.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов. Об этом он сказал на брифинге после встречи министров обороны ЕС в Стокгольме.

«Я предлагаю мобилизовать еще 1 млрд евро», – сказал Боррель.

Он подчеркнул, что Украина должна получить разные боеприпасы – и стандартов НАТО, и советского образца.

Боррель также напомнил о словах украинского министра обороны Алексея Резникова о том, что для того, чтобы выиграть мир, Украине нужно выиграть войну. В связи с этим он призвал продолжать оказывать военную помощь Украине и акцентировал на важности делать это максимально оперативно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».