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Боррель предложил ЕС выделить 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины

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  • 8.03.2023, 22:40
Боррель предложил ЕС выделить 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины
Жозеп Боррель

Также глава европейской дипломатии призвал к оперативности.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов. Об этом он сказал на брифинге после встречи министров обороны ЕС в Стокгольме.

«Я предлагаю мобилизовать еще 1 млрд евро», – сказал Боррель.

Он подчеркнул, что Украина должна получить разные боеприпасы – и стандартов НАТО, и советского образца.

Боррель также напомнил о словах украинского министра обороны Алексея Резникова о том, что для того, чтобы выиграть мир, Украине нужно выиграть войну. В связи с этим он призвал продолжать оказывать военную помощь Украине и акцентировал на важности делать это максимально оперативно.

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