ИИ привлекли для создания новых вкусов алкогольных напитков 9.03.2023, 14:27

Он может создать более триллиона комбинаций.

Производитель напитков Brewer Sapporo Holdings из Японии заключил партнерское соглашение с IBM Japan на создание системы искусственного интеллекта (ИИ), которая сможет создать более триллиона комбинаций новых вкусов своей продукции, пишет Naked science.

Планируется, что ИИ сгенерирует 100 возможных рецептур продукта за секунды на основе 1200 предыдущих рецептов и 700 ингредиентов. Также приложение будет оценивать вкусы напитков по 100-балльной шкале в зависимости от того, насколько они похожи на исходное описание, которое будет дано системе, например, «напиток со вкусом прохладного летнего бриза».

В результате искусственный интеллект вдвое сократит время, необходимое для разработки новых продуктов. Что еще более важно, он поможет японской компании удовлетворить быстрорастущий спрос на алкогольные напитки.

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