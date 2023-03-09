Ученые выяснили, как соцсети влияют на иммунитет 1 9.03.2023, 15:25

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Эксперимент провели в Великобритании.

Существует немало исследований, посвященных влиянию социальных сетей на нашу психику. В 2018 году, например, ученые из США уже рассказывали, что сокращение времени, проведенного в соцсетях, избавляет от чувства одиночества и ослабляет симптомы депрессии. В прошлом году исследователи из Малайзии показали похожую взаимосвязь: пользование соцсетями утяжелило течение депрессии.

Новая работа ученых из Университета Суонси (Великобритания), опубликованная в Journal of Technology in Behavior Science, расширила эти выводы. Исследование проводилось при участии 50 студентов (33 женщин и 17 мужчин) в возрасте от 20 до 25 лет, которые в течение трех месяцев заполняли анкеты о своем здоровье и психологическом состоянии, а еще предоставляли еженедельные отчеты о пользовании соцсетями.

Испытуемых случайным образом распределили на группы. Первую попросили сократить использование социальных сетей на 15 минут в день, вторую — пользоваться ими как обычно, а третью — сократить время в Сети на 15 минут ежедневно, но посвятить его специально какой-либо иной деятельности.

Выяснилось, что у той группы, которая сократила использование социальных сетей, в среднем на 15 процентов улучшилась иммунная функция (в том числе уменьшилось развитие папиллом, испытуемые стали реже болеть гриппом и простудой), наполовину — качество сна, а на 30 процентов уменьшились симптомы депрессии.

Интересно при этом, что группа, которую просили сократить пользование соцсетями на 15 минут в день, по факту урезала это время примерно на 40 минут. Эти участники сообщили о снижении уровня зависимости от соцсетей. Зато испытуемые, которые должны были ничего не делать, увеличили время пользования соцсетями на 10 минут. Те же, кого просили использовать освободившееся временное окно для другой деятельности, ежедневно проводили в Сети на 25 минут больше.

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