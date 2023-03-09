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Прогноз аналитиков: iPhone 15 может стать самым продаваемым смартфоном Apple

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  • 9.03.2023, 16:57
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Прогноз аналитиков: iPhone 15 может стать самым продаваемым смартфоном Apple

Гаджеты получат гораздо больше улучшений по сравнению с текущим поколением.

Эксперты считают, что к успеху новую линейку, помимо всего прочего, может привести тот факт, что треть нынешних владельцев iPhone не обновляли свои смартфоны более 4 лет.

Аналитики с большим оптимизмом ждут выхода новых айфонов и прогнозируют высокие продажи линейки iPhone 15, вплоть до повторения успеха iPhone 6 и iPhone 6 Plus, которые вышли почти 10 лет и на сегодня являются самыми продаваемыми смартфонами Apple, пишет УНИАН.

Как сказано в заметке аналитиков компании Wedbush Securities, смартфоны iPhone 15, особенно флагманские Pro-модели, получат гораздо больше улучшений по сравнению с текущим поколением, что автоматически привлечет новых покупателей, а значит повысит продажи.

Также, по мнению аналитиков, к успеху новую линейку может привести и другой фактор – согласно статистике, примерно треть текущей установленной базы iPhone не обновляли свой айфон более 4 лет.

Учитывая такой высокий показатель, а также тот факт, что средний период владения смартфонами составляет 2-3 года, у «юбилейных» iPhone 15 есть все шансы на высокие продажи по сравнению с моделями предыдущих лет, говорится в заметке.

Разница между iPhone 15 и 15 Pro будет не такой большой

Презентация линейки iPhone 15 состоится в сентябре 2023 года. Все имеющиеся слухи и утечки говорят, что базовые версии айфонов этого года будут более сбалансированным, что позволит сократить пропасть между дешевыми и дорогими версиями, тем самым повысив продажи всей линейки.

Помимо новой камеры и новомодного Dynamic Island, iPhone 15 и 15 Plus получат новый процессор Apple A16, разъем USB-C и изогнутые грани. Эксклюзивным для Pro-моделей будет еще более быстрый процессор A17, увеличенный объем ОЗУ до 8 ГБ и, по слухам, отказ от физических кнопок.

Самые значительные изменения Apple припасла для модели 15 Ultra, которая заменит Pro Max. Эта версия айфона получит титановый корпус со скругленными краями и плоским экраном в стиле Apple Watch Ultra, двойную селфи-камеру, а на задней панели наконец появится перископ.

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