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В Беларуси запретили продавать российские сладости

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  • 9.03.2023, 18:34
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В Беларуси запретили продавать российские сладости

В «черный список» попали сразу несколько продуктов.

Госстандарт признал опасными целый ряд российских сладостей: под запрет попали клубничный топпинг, вишневый сироп и зефир со вкусами черники, мандарина, ананаса и манго.

Все «вкусняшки» не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», сообщает tochka.by. На упаковке всех продуктов нет предупреждающей надписи о том, что они содержат красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.

Сладости запретили ввозить и продавать в Беларуси.

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