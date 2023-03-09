В Беларуси запретили продавать российские сладости

В Беларуси запретили продавать российские сладости1
- 9.03.2023, 18:34
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В «черный список» попали сразу несколько продуктов.
Госстандарт признал опасными целый ряд российских сладостей: под запрет попали клубничный топпинг, вишневый сироп и зефир со вкусами черники, мандарина, ананаса и манго.
Все «вкусняшки» не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», сообщает tochka.by. На упаковке всех продуктов нет предупреждающей надписи о том, что они содержат красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей.
Сладости запретили ввозить и продавать в Беларуси.