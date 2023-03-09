Россияне стали массово доносить на своих земляков 6 9.03.2023, 23:39

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Граждане РФ стучат на выразивших недовольство войной.

Россияне начали активно помогать властям наказывать своих сограждан. Такие доносы приняли массовый характер, выяснила «Вёрстка», изучив решения российских судов.

Поводом для «обращения в органы» становятся разговоры об Украине, прослушивание украинских песен, высказывание о военной спецоперации или просто фраза «Слава Украине», следует из данных картотеки судов РФ.

Десятки административных дел оказались в судах Московской, Псковской, Смоленской, Брянской, Тамбовской, Ростовской, Липецкой, Архангельской, Свердловской, Новосибирской, Магаданской областей, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Республики Татарстан.

Так, например, 29 января в Краснодаре Олеся и Алексей Овчинниковы вместе с подругой ужинали в ресторане «На дровах». Когда мужчина вышел из зала, девушки начали обсуждать события в Украине. Это не понравилось одному из посетителей, он потребовал прекратить этот разговор и начал конфликтовать с Алексеем. Вызванные сотрудники Росгвардии жестко задержали семейную пару, на них составили протоколы о хулиганстве и дискредитации ВС РФ. На следующий день Ленинский райсуд Краснодара за хулиганство оштрафовал Олесю Овчинникову, а ее супруга арестовали на 15 суток.

Магаданский городской суд в апреле 2022 года оштрафовал Александра Анисимова. Как следует из постановления суда, мужчина «с обнаженной верхней частью тела» находился в раздевалке физкультурно-оздоровительного комплекса «Марчекан» и выкрикнул лозунг «Слава Украине!», который услышали другие посетители заведения.

Штраф назначили и жителю Санкт-Петербурга Андрею Анфилатову, который слушал в автомобиле громкую музыку и скандировал «Слава Украине». Это побудило жильцов дома вызвать полицию.

Юристка Фонда «Русь сидящая» Аделя Хайруллина отмечает, что подобных дел в последнее время достаточно.

— Женщина находилась в аэропорте с сумкой, на которой было размещено перечеркнутое изображение президента РФ, — вспомнила Хайруллина случай из своей практики. — Заметивший это мужчина сходил в отдел полиции при аэропорте и попросил принять меры. В итоге моя доверительница была привлечена к административной ответственности за дискредитацию миротворческих действий российской армии за рубежом.

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