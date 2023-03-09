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Россияне стали массово доносить на своих земляков

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  • 9.03.2023, 23:39
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Россияне стали массово доносить на своих земляков

Граждане РФ стучат на выразивших недовольство войной.

Россияне начали активно помогать властям наказывать своих сограждан. Такие доносы приняли массовый характер, выяснила «Вёрстка», изучив решения российских судов.

Поводом для «обращения в органы» становятся разговоры об Украине, прослушивание украинских песен, высказывание о военной спецоперации или просто фраза «Слава Украине», следует из данных картотеки судов РФ.

Десятки административных дел оказались в судах Московской, Псковской, Смоленской, Брянской, Тамбовской, Ростовской, Липецкой, Архангельской, Свердловской, Новосибирской, Магаданской областей, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Республики Татарстан.

Так, например, 29 января в Краснодаре Олеся и Алексей Овчинниковы вместе с подругой ужинали в ресторане «На дровах». Когда мужчина вышел из зала, девушки начали обсуждать события в Украине. Это не понравилось одному из посетителей, он потребовал прекратить этот разговор и начал конфликтовать с Алексеем. Вызванные сотрудники Росгвардии жестко задержали семейную пару, на них составили протоколы о хулиганстве и дискредитации ВС РФ. На следующий день Ленинский райсуд Краснодара за хулиганство оштрафовал Олесю Овчинникову, а ее супруга арестовали на 15 суток.

Магаданский городской суд в апреле 2022 года оштрафовал Александра Анисимова. Как следует из постановления суда, мужчина «с обнаженной верхней частью тела» находился в раздевалке физкультурно-оздоровительного комплекса «Марчекан» и выкрикнул лозунг «Слава Украине!», который услышали другие посетители заведения.

Штраф назначили и жителю Санкт-Петербурга Андрею Анфилатову, который слушал в автомобиле громкую музыку и скандировал «Слава Украине». Это побудило жильцов дома вызвать полицию.

Юристка Фонда «Русь сидящая» Аделя Хайруллина отмечает, что подобных дел в последнее время достаточно.

— Женщина находилась в аэропорте с сумкой, на которой было размещено перечеркнутое изображение президента РФ, — вспомнила Хайруллина случай из своей практики. — Заметивший это мужчина сходил в отдел полиции при аэропорте и попросил принять меры. В итоге моя доверительница была привлечена к административной ответственности за дискредитацию миротворческих действий российской армии за рубежом.

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