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В Гааге будут судить экс-президента Косово

  • 1.04.2023, 4:22
В Гааге будут судить экс-президента Косово
Хашим Тачи

За военные преступления.

Специальный суд в Гааге в понедельник, 3 апреля, начнет рассмотрение дела в отношении бывшего президента частично признанного Косово, 54-летнего Хашима Тачи, по обвинению в военных преступлениях во время войны с Сербией, сообщает Reuters.

Хашиму Тачи, а также трем его ближайшим соратникам предъявлены обвинения по 10 пунктам военных преступлений и преступлений против человечности, в частности — в преследованиях, убийствах, пытках и насильственных исчезновениях людей во время войны.

Никто из фигурантов дела не признал ни одного пункта обвинения.

Хашим Тачи был одним из основателей организации «Армия освобождения Косово» (АОК) и одним из самых главных полевых командиров. В своей книге «Охота. Я и военные преступники» Карла дель Понте, которая в течение восьми лет занимала должность прокурора Международного трибунала по Югославии, приводит свидетельства очевидцев, что косовские албанцы под руководством Тачи в 1999 году похитили около 300 сербов, цыган и не лояльных Хашиму Тачи албанцев. По данным Карлы дель Понте, похищенные люди использовались в качестве доноров внутренних органов.

По завершении военных действий Тачи ушел в политику и с 2008 года был премьер-министром, а с 2016-го — президентом Косово. В 2020 году подал в отставку после предъявления обвинений специального трибунала по Косово, в том же году был взят под стражу до суда.

Специальный трибунал действует в соответствии с законодательством Косово, но базируется в Нидерландах для защиты свидетелей от запугивания, поскольку бывшие командиры АОК по-прежнему доминируют в политической жизни республики, независимость которой признают лишь около 100 стран мира и которая до сих пор не является членом ООН.

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