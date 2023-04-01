Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против режима Лукашенко 1.04.2023, 5:34

Под санкции попали политики и военные.

31 марта Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении Беларуси и России. Под санкции попали политики и военные, а также пять российских предприятий.

«Кроме уполномоченного по правам ребенка [России] мы вводим санкции в отношении еще 26 человек — пятерых из Беларуси и остальных из России, чтобы показать, что мы продолжаем осуждать действия России, и выразить нашу поддержку Украине. Мы также вводим санкции против дополнительных пяти российских предприятий, имеющих стратегическое значение для России», — заявила министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута.

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