Зеленский: Си Цзиньпин колеблется

Зеленский: Си Цзиньпин колеблется2
- 1.04.2023, 8:46
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Главу Китая можно склонить на сторону Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важности задействовать максимальное количество государств в победе над российской агрессией.
Председатель КНР Си Цзиньпин относится к тем лидерам государств, которые на сегодняшний день «колеблются» и не решаются подключиться к поддержке Украины в войне с Россией.
Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам саммита в Буче.
«Он (Си Цзиньпин - ред.) - один из лидеров, которые колеблются, скажем так», - отметил глава государства.
Президент Украины рассказал о важности задействовать максимальное количество стран в победе над российской агрессией и заявил, что в этом и заключается победа мира над войной.
«Ожидаем ответов некоторых стран», - добавил украинский лидер. По словам Зеленского, победа Украины должна стать примером для больших государств, которые, возможно, задумываются об агрессии в отношении других стран, она должна продемонстрировать, что агрессия наказуема.
Как сообщал сайт Charter97.org, страны ЕС начали «операцию» по привлечению Китая на сторону Украины.