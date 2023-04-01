Зеленский: Си Цзиньпин колеблется 2 1.04.2023, 8:46

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Главу Китая можно склонить на сторону Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важности задействовать максимальное количество государств в победе над российской агрессией.

Председатель КНР Си Цзиньпин относится к тем лидерам государств, которые на сегодняшний день «колеблются» и не решаются подключиться к поддержке Украины в войне с Россией.

Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам саммита в Буче.

«Он (Си Цзиньпин - ред.) - один из лидеров, которые колеблются, скажем так», - отметил глава государства.

Президент Украины рассказал о важности задействовать максимальное количество стран в победе над российской агрессией и заявил, что в этом и заключается победа мира над войной.

«Ожидаем ответов некоторых стран», - добавил украинский лидер. По словам Зеленского, победа Украины должна стать примером для больших государств, которые, возможно, задумываются об агрессии в отношении других стран, она должна продемонстрировать, что агрессия наказуема.

Как сообщал сайт Charter97.org, страны ЕС начали «операцию» по привлечению Китая на сторону Украины.

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