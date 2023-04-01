The Mirror: Путин стремительно теряет вес и «лечится» наркотиками 1 1.04.2023, 9:20

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Главой РФ занимаются китайские и израильские врачи.

Русский диктатор Владимир Путин находится под действием сильных наркотиков. Он употребляет «очень сильные стимуляторы» из-за ухудшения состояния здоровья.

Об этом заявил российский политолог, бывший профессор Московского института международных отношений, в котором готовят разведчиков и дипломатов, Валерий Соловей, пишет The Mirror.

По его данным, диктатор лечится от рака и неврологических заболеваний. Путин стремительно теряет вес, а низкая эффективность лечения заставляет его чувствовать себя «очень расстроенным» и «совершенно подавленным».

В частности, Путин выглядел «очень плохо» на встрече с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым две недели назад. На видео со встречи бледный Путин изо всех сил сжимал край стоя руками.

«Посмотрите, если вы увидите, как ходит настоящий Путин, Вы заметите, что его ноги стали больше похожи на спички. Он сильно похудел... А двойник его тела выделяется угловатостью лица. Это связано с тем, что у двойника проблемы с почками», - рассказал Соловей, добавив, что медперсонал скрывает похудение Путина ватными подкладками.

Соловей также утверждает, что Путин употребляет наркотики, чтобы не выглядеть совершенно хилым и болезненным.

«Когда он выступает на публике, как говорят молодые люди, «на быстром», - очень сильных стимуляторах», - сказал он.

Соловей со ссылкой на источники в окружении Путина добавил, что диктатору потребовалась интенсивная подготовка к недавнему государственному визиту президента Китая Си Цзиньпина.

«Врачи готовили его к встрече с Си Цзиньпином два-три дня. Надо было отдохнуть, принять определенные лекарства, чтобы «продержать» три-четыре часа переговоров и выглядеть убедительно. Но Си Цзиньпина невозможно обмануть», - отметил Соловей.

По его данным, Путину также помогают лечить китайские и израильские врачи.

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