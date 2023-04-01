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ВСУ вернули позиции вокруг Бахмута

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  • 1.04.2023, 11:54
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ВСУ вернули позиции вокруг Бахмута

Результаты боев за город показали на новых картах.

Украинские войска восстановили позиции вокруг Бахмута Донецкой области. Об этом в оперативном анализе 31 марта пишет американский Институт исследования войны (ISW).

Командование Вооруженных сил Украины продолжает подчеркивать важность дальнейшей обороны в этом районе, отмечают в институте. Съемка на местности показывает, что украинские войска провели контратаку юго-западнее Бахмута и вернули утраченные позиции южнее Ивановского ( примерно в 7 км к юго-западу от города), говорится в сообщении.

«Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила 31 марта, что самоотверженная оборона Бахмута Украиной сделала ее самым дорогостоящим «проектом» России в войне, и отметила, что время, вооружение, техника и огромное количество жертв, затраченных противником на взятие Бахмута, не оправдывают себя с точки зрения военной целесообразности. Заявление Маляр подтверждает оценку ISW о том, что украинская оборона Бахмута остается стратегически обоснованной до тех пор, пока ВСУ истощают живую силу и технику врага», – написано в отчете ISW.

В то же время, по данным военных экспертов, 31 марта оккупанты продолжили попытки наступления в городе и окрестностях. Кадры с геолокацией показывают флаг группы ЧВК «Вагнера» в здании в центре Бахмута в пределах нескольких кварталов от здания городской администрации. Российские «военкоры» утверждали, что «Вагнер» наступает на севере и юге города.

Также один из известных военных блоггеров отметил, что «Вагнер» не может добиться значительного прогресса в Бахмуте и что все атаки в городе и вокруг него безуспешны. Владелец ЧВК Евгений Пригожин заявил, что нет никаких признаков того, что украинские войска покидают Бахмут, добавляют аналитики ISW.

31 марта Маляр, говоря о цене боев за Бахмут для РФ, заявила, что Москва «подняла ставки в ущерб себе».

«Враг не оставляет свои планы и пошел на принцип, поднял ставки в ущерб себе. Это очень «по-русски», логикой не понять», – написала она в Telegram.

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