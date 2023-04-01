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Аромат безграмотности и благоухание лжи

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  • Александр Невзоров
  • 1.04.2023, 13:05
  • 4,854
Аромат безграмотности и благоухание лжи
Александр Невзоров

Диагноз главы Кремля неизменен.

Итак, Путин представил свою «концепцию внешней политики». Эта «Концепция» подтверждает то, что диагноз ее автора неизменен и болезнь успешно прогрессирует. Маньяк не изменит своего поведения и продолжит насиловать, как свое население, так и окружающий мир.

«Концепция» гарантирует новые «Бучи» в ассортименте, новые миллионы трупов, глобальные разрушения и полный разрыв связей с внешним миром.

Надеяться россиянам не на что: кошмар будет продолжаться и усугубляться. Согласно смыслу «концепции»- абсолютно всем «русским» гарантирована «закупорка» страны, окопы, бесправие, деградация, произвол дегенератов и минимизация всяких бытовых радостей.

«Концепция» выдержана в привычной путинской стилистике.

От нее смачно воняет расизмом «русского мира». К вони расизма, как всегда, примешивается аромат безграмотности и благоухание дикой лжи.

Александр Невзоров, t.me

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