Аромат безграмотности и благоухание лжи

Аромат безграмотности и благоухание лжи3
- Александр Невзоров
- 1.04.2023, 13:05
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Диагноз главы Кремля неизменен.
Итак, Путин представил свою «концепцию внешней политики». Эта «Концепция» подтверждает то, что диагноз ее автора неизменен и болезнь успешно прогрессирует. Маньяк не изменит своего поведения и продолжит насиловать, как свое население, так и окружающий мир.
«Концепция» гарантирует новые «Бучи» в ассортименте, новые миллионы трупов, глобальные разрушения и полный разрыв связей с внешним миром.
Надеяться россиянам не на что: кошмар будет продолжаться и усугубляться. Согласно смыслу «концепции»- абсолютно всем «русским» гарантирована «закупорка» страны, окопы, бесправие, деградация, произвол дегенератов и минимизация всяких бытовых радостей.
«Концепция» выдержана в привычной путинской стилистике.
От нее смачно воняет расизмом «русского мира». К вони расизма, как всегда, примешивается аромат безграмотности и благоухание дикой лжи.
Александр Невзоров, t.me