Под Волновахой ВСУ уничтожили крупную военную базу РФ

Под Волновахой ВСУ уничтожили крупную военную базу РФ3
- 1.04.2023, 14:47
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Обломки разлетались во все стороны в течение часа.
В ночь на 1 апреля в оккупированной Андреевке недалеко от Волновахи, что на Мариупольском направлении, взлетел на воздух склад с боеприпасами оккупационной армии РФ.
Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его данным, инцидент активно обсуждают местные жители в пабликах. Судя по их сообщениям, ЧП случилось с большим складом оккупантов - вторичная детонация длилась не менее часа.
«Летит во все стороны.
Знакомая звонила… Очень громко и осколки летят.
Там БК, как я понимаю, летит.
Андреевка. Станция Карань. По ходу, горит склад с БК.
Уже минут 40 взрывается», - пишут очевидцы в Сети.
Предварительно, случился «прилет» по военному объекту ВС РФ примерно в 01:00 ночи. Потери ВС РФ уточняются.
От территории, подконтрольной ВСУ, до Андреевки около 40 км. У ВСУ есть тяжелое вооружение, способное наносить удары на такое расстояние.