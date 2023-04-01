Под Волновахой ВСУ уничтожили крупную военную базу РФ 3 1.04.2023, 14:47

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Обломки разлетались во все стороны в течение часа.

В ночь на 1 апреля в оккупированной Андреевке недалеко от Волновахи, что на Мариупольском направлении, взлетел на воздух склад с боеприпасами оккупационной армии РФ.

Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, инцидент активно обсуждают местные жители в пабликах. Судя по их сообщениям, ЧП случилось с большим складом оккупантов - вторичная детонация длилась не менее часа.

«Летит во все стороны.

Знакомая звонила… Очень громко и осколки летят.

Там БК, как я понимаю, летит.

Андреевка. Станция Карань. По ходу, горит склад с БК.

Уже минут 40 взрывается», - пишут очевидцы в Сети.

Предварительно, случился «прилет» по военному объекту ВС РФ примерно в 01:00 ночи. Потери ВС РФ уточняются.

От территории, подконтрольной ВСУ, до Андреевки около 40 км. У ВСУ есть тяжелое вооружение, способное наносить удары на такое расстояние.

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