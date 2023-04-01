Что будет со смартфоном, если его не обновлять 1 1.04.2023, 15:30

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Последствия могут оказаться самыми серьезными.

В последнее время становится все больше пользователей, которые не желают обновлять свои гаджеты и предпочитают откладывать установку новых прошивок на максимально возможный срок.

В интернете можно найти целые руководства, посвященные тому, как отключить автоматические обновления, что, в свою очередь, еще больше подталкивает остальных перестать обновлять свои смартфоны. Давайте разберемся, так ли важно обновлять свой гаджет и что будет, если этого не делать, пишет unian.net.

Зачем нужны обновления на телефоне

Главная цель обновлений ПО – наличие новых функций, внешние изменения и исправления существующих ошибок в работе смартфона. Обновления могут быть разными: от простого изменения дизайна интерфейса до закрытия дыр в защите, которые могут способствовать утечке персональных данных пользователя.

Другими словами, бесполезных обновлений не бывает, поскольку каждое из них – это улучшение существующей версии системы. Даже если разница не заметна на первый взгляд, поверьте, она есть и может в дальнейшем спасти как ваши данные, так и в целом смартфон.

Что будет, если не обновлять свой смартфон

Брешь в безопасности. Если вы откажетесь от установки нового обновления, в первую очередь вы делаете свое устройство менее защищенным. С каждым пропущенным апдейтом возрастает риск взлома и кибератак вашего гаджета, особенно, если вы используете приложения мобильного банкинга.

Ухудшение производительности. Устаревшая версия операционной системы заметно снижает работу устройства, вызывает зависания и приводит к общему ухудшению производительности. Некоторые приложения также могут перестать работать на устройстве, если оно не обновляется.

Устаревший интерфейс. Те, кто регулярно обновляет свои смартфоны, знают, что каждая новая прошивка приносит не только улучшение производительности и безопасности, но и другие функциональные изменения. Обычно, после установки нового обновления многое улучшается, в том числе дисплей и камера.

Ошибки и баги в работе. Многие обновления также рассчитаны на исправление часто встречаемых ошибок при работе с гаджетом. Поэтому обновлять, особенно современные смартфоны, точно необходимо.

Чтобы обновить Android до последней версии, следуйте этим шагам:

Откройте «Настройки» на вашем устройстве.

Прокрутите вниз до «Система» и выберите ее.

Нажмите «Обновления системы» или «Обновления ПО» (название может отличаться в зависимости от производителя вашего устройства).

Если обновление доступно, нажмите «Загрузить и установить» и дождитесь завершения процесса.

Для обновления iOS до последней версии:

Откройте «Настройки» на вашем устройстве.

Прокрутите вниз и выберите «Основные».

Нажмите «Обновление ПО».

Если обновление доступно, нажмите «Загрузить и установить» и дождитесь завершения процесса.

При обновлении обоих операционных систем рекомендуется подключить устройство к зарядному устройству и Wi-Fi, чтобы избежать потери данных и быстрой разрядки батареи.

В заключение, мы хотим напомнить вам о главном. Даже если вы не заметили каких-то особых перемен после установки очередного обновления, помните, что они в первую очередь направлены на повышение вашей безопасности, а не на изменение интерфейса.

Таким образом, отказываясь от обновлений, вы подвергаете себя постоянному риску и упускаете все последние улучшения, над которыми трудятся лучшие разработчики со всего мира.

К слову, если вы заметили, что батарея на вашем смартфоне быстро разряжается и ее с трудом хватает на сутки, калибровка может помочь исправить эту проблему. Особенно, если вы никогда до этого ее не делали. Также важно иногда перезагружать смартфон. В перезагрузке телефона нет ничего плохого, как показывает практика – это наоборот полезно.

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