Что ждет Беларусь, если РФ разместит на нашей территории ядерное оружие? 1 1.04.2023, 19:50

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Кремль хочет, чтобы белорусы приняли удар на себя.

Что ждет Беларусь в случае реализации планов Путина по размещению в нашей стране тактического ядерного оружия? Об этом сайту Charter97.org рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор Роман Свитан.

- Это будет легитимная военная цель. Как только появится ядерное вооружение на территории Беларуси, то оно тут же будет уничтожено. Удар будет конвенционный, возникнет грязная бомба на месте взрыва. Ядерный заряд будет разорван, но не произойдет ядерной реакции. То есть, произойдет не ядерный взрыв, а засорение территории останками заряда.

Дальше встанет вопрос об определенных санкциях за перемещение этого оружия. Понятно, что пострадает Беларусь. Страна примет на себя удар с одной стороны — конвенциональный, натовский, а с другой — практически навсегда останется пятно после подрыва этого боезапаса. Тем не менее, Лукашенко на это идет. За что будет отвечать перед белорусским народом.

Думаю, что белорусы его на лоскуты порежут за такие дела. Правда, может успеть убежать в Китай. Сделать пластическую операцию, сбрить усы, сделать раскосые глаза и начать говорить по-китайски. В Ростове место уже занято.

— Как на ядерное оружие в Беларуси может отреагировать Пентагон?

— Пентагон — серьезная военная сила, которая просто выполнит уничтожение, он не будет подавать Москве никаких сигналов. Пентагон отработает, исходя из угроз. Он уничтожит эти ядерные заряды, как только они появятся на территории Беларуси. Произойдет ликвидация в рамках даже определенных натовских условий. Дело в том, что это уже будет прямая ядерная угроза станам Балтии, Польше. Они включат пятую статью НАТО, причем могут это даже не афишировать. Отработают — и все. Могут даже уничтожить их в качестве «нас там нет».

Какие-то «добрые люди», по примеру Ирана или Сирии, где взрывают заводы, взорвут вот эти ядерные заряды, уничтожат самолеты с ядерными зарядами и «Искандеры». Сейчас по миру странствует много «добрых людей».

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