Врач дал несколько советов, как лучше высыпаться 1.04.2023, 20:06

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Простые рекомендации помогут улучшить качество сна.

Врач и генеральный директор Eden’s Gate Тайлер Вудворд рассказал, что «хороший ночной сон не только улучшает вашу концентрацию в течение дня, но также полезен для вашего психического и даже физического здоровья. Сон дает вашей иммунной системе отдых, необходимый для поддержания формы и здоровья вашего тела, готового к борьбе с гриппом и любыми неприятными зимними насекомыми. Если вы боретесь, есть несколько средств, которые помогут вам избавиться от бессонных ночей».

Четыре совета, как лучше выспаться

Найдите время для релаксации перед сном. Попробуйте расслабиться как минимум за 30 минут до того, как лечь спать. Вы можете послушать успокаивающую музыку или аудиокнигу, принять теплую ванну или почитать.

Установите комендантский час с кофеином. Если вы хотите по-настоящему хорошо выспаться, вам придется сократить потребление кофеина. Постарайтесь не пить кофеин за три часа до сна.

Темнота. Сон в полной темноте поможет вам легче уснуть, но оставьте шторы или закрывайте щель приоткрытой, чтобы по утрам было естественное освещение. Солнечный свет поможет вам проснуться, чувствуя себя более бодрым и готовым к работе.

Держитесь рутины. Может быть действительно заманчиво поспать по выходным или ложиться спать позже, чем обычно, но распорядок дня поддерживает ваши биологические часы. Старайтесь каждый день вставать и ложиться спать в одно и то же время, иначе вы рискуете почувствовать себя растерянным и безразличным.

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