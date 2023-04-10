«Многие не переживут перемены»: российские пропагандисты угрожают кремлевской верхушке расправой 8 10.04.2023, 8:55

7,978

В РФ ищут виновных в военных провалах.

Российская пропаганда уже начала искать виновников проигрыша в войне против Украины и прочит чиновникам наказание за предательство.

Военные блогеры обвиняют кремлевскую верхушку в провалах в войне, пишет «Диалог».

«Почему остановились тогда после Дебальцево? Почему не пошли до конца в 2015-м? Почему не объявили «СВО» в то время?... Все потому, что хотели заработать побольше бабла, продать побольше газа, сп**дить побольше нефти», — критикует военный блогер российских чиновников.

«Грядут большие перемены, и многие к этому не готовы, многие этого просто не переживут, ибо вы даже не представляете, что нас всех ждет», — пишет военный блогер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».