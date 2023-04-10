Макрон после визита в Китай призвал Пекин «принять меры» по Беларуси 3 10.04.2023, 10:07

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Президент Франции призвал Поднебесную отреагировать на размещение российского ядерного оружия в нашей стране.

Президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью после визита в КНР и упомянул в нем Беларусь.

По его словам, целью диалога с Пекином «является консолидация общих подходов». Макрон говорит, что первое — это поддержка принципов устава ООН.

«Второе — четкое напоминание о ядерной проблеме, и Китай должен принять меры в связи с тем, что президент Путин разместил ядерное оружие в Беларуси через несколько дней после того, как он взял на себя обязательство не делать этого», — цитирует слова французского президента lesechos.fr.

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