В Минобороны Беларуси анонсировали еще одну волну скрытой мобилизации 10.04.2023, 9:50

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Подробности.

Министерство обороны Беларуси сообщает, что неназванное количество военнообязанных белорусов будет призвано для учений в одном из батальонов охраны и обслуживания аэродромов.

Сколько и когда людей призовут, в ведомстве не сообщили.

Учения будут проходить «под руководством командующего ВВС и войсками ПВО полковника Андрея Лукьяновича». Их целью назвали оценку «готовности и способности батальона к выполнению задач по предназначению».

«Завершится проверка тактико-специальным учением, в ходе которого личному составу предстоит на практике отрабатывать широкий круг учебно-боевых задач», — заявили в Минобороны.

Тем временем, с призванными из запаса военнообязанными проводят анкетирование и личные беседы. Начальник отделения социально правовой и психологической работы пункта приема личного состава Евгений Танана заявил, что таким образом собирают «социально-демографические данные о призванных из запаса военнообязанных».

Также призывают в армию не только людей. В одном из соединений, привлекаемом к проверке боевой готовности, устроили пункт приема техники, куда поступают машины, «переданные из народного хозяйства».

Как ранее писал сайт Charter97.org, в Беларуси 3 апреля начали очередную проверку боевой готовности армии. Раздать повестки заранее в военкоматах не успели, поэтому людей забирают внезапно, многим даже не дают собраться. Иногда военнообязанных забирают в сборные пункты даже ночью.

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