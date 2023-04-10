«Белпочта» подняла тарифы с 11 апреля 3 10.04.2023, 10:21

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Что подорожало и на сколько?

«Белпочта» объявила о повышении тарифов на некоторые почтовые услуги с завтрашнего дня. Стоимость услуг вырастет как для физических, так и для юридических лиц, сообщили в пресс-службе компании.

В частности, «Белпочта» увеличит стоимость пересылки внутренних почтовых отправлений, включая заказную письменную корреспонденцию. Вырастет тариф на отправления первым классом, а также на отправления с объявленной ценностью.

Кроме того, подорожает услуга «Почтовый курьер», которая позволяет оформлять пересылку почтовых отправлений (включая бланки строгой отчетности) прямо из офиса.

Без изменений останется стоимость универсальных услуг почтовой связи (пересылка простого письма, почтовой карточки, бандероли). Тарифы на пересылку посылок, отправлений ЕМS, пакеты услуг «E-commerce», дополнительные услуги не изменятся.

Все тарифы оператор почтовой связи в Беларуси пообещал актуализировать непосредственно 11 апреля. Их можно будет узнать в разделе «Тарифы» на официальном сайте «Белпочты». Пока там указаны старые цены.

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