Невзоров: Дугин впервые сознательно и громогласно предал Путина 11 10.04.2023, 10:59

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Александр Невзоров

Окружение главы Кремля ищет новую «сильную руку».

Российский философ, идеолог «русского мира» Александр Дугин написал очередную оду основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

— Внутри России народ принимает Пригожина безоговорочно. Ему в войне без всяких сомнений принадлежит первенство. Чтобы он ни сказал или ни сделал, его слова и действия тут же отзываются в сердце народа, в обществе, в широких русских массах.

Дугин убежден, что речь идет «об одном из многочисленных парадоксов российской истории»:

— Этнический еврей, олигарх и человек с довольно бурным прошлым на глазах превращается в архетип сугубо русского героя, в символ справедливости и чести для всего народа, что, кстати, многое говорит и о самом Пригожине, и о нашем народе. Мы верим делам, глазам, словам тогда, когда они исходят из глубины. А измерение глубины в Евгении Пригожине не заметить нельзя.

На опус Дугина отозвался публицист Александр Невзоров, назвавший его «предельно важным и крайне любопытным звоночком»:

— Вряд ли кому-то из вас год, полтора, или два, или три назад поверилось бы в то, что судьбу человека в России, сотен тысяч, миллионов человек, будут определять клинические умалишенные. Люди, вообразившие себя пророками, апостолами, философами, которые будут решать, кому гнить в украинской канаве, кому сидеть в Кремле.

И тем не менее, это произошло, констатирует Невзоров. По его словам, именно такая «философия» определяет действия Кремля, которые, в свою очередь, имеют прямое влияние на миллионы жизней.

И вот мы видим, что идеолог, бесконечно ныне влиятельный философ Дугин, впервые сознательно и громогласно предал Путина. И теперь он открыто и иступленно топит за Евгения Пригожина, требуя, чтобы именно тот в самое ближайшее время занял бы место президента России.

Потому что именно он будет основой той опричнины, основой железного и уже идеального фашизма, православного, русского, о котором так мечтается Дугину.

Публицист предполагает, что речь идет о запросе на дальнейшее закручивание гаек:

— Тот мазохизм, который находится в основе русского национального сознания, требует возрастания жесткости, требует большей силы побоев. Гораздо больших унижений, чем, вероятно, на данный момент может предоставить Путин.

Невзоров подчеркивает, что о поиске более сильной и безжалостной руки впервые заявлено из близкого окружения российского президента.

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