Создатель первого мобильного телефона рассказал, какой смартфон предпочитает 6 10.04.2023, 14:06

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Он покупает новую модель этого телефона каждый год.

Создатель первого в мире мобильного телефона, 94-летний инженер Мартин Купер признался, что до сих пор является большим фанатом новых технологий. Об этом сообщает портал Gizchina.

По словам Купера, он никогда не сможет управлять современными смартфонами так, как это делают его внуки, но тем не менее приобретает себе новую модель iPhone каждый год. Кроме того, он ежедневно пользуется смарт-часами Apple Watch.

Инженер добавил, что ему тяжело справиться с большим количеством всевозможных мобильных приложений, поэтому он использует смартфон в основном для связи — звонков и SMS-сообщений.

Мартин Купер вошел в историю, как человек, ответственный за разработку первого в мире мобильного телефона. Кроме того, он самым первым совершил звонок с такого устройства — это был гаджет Motorola DynaTAC, который весил почти 800 граммов. 3 апреля 1973 года Купер позвонил Джоэлу Энджелу, сотруднику конкурирующей фирмы AT&T Bell Laboratories, чтобы с триумфом сообщить о том, что использует «личный, помещающийся в руке, переносной телефон».

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