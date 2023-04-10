Оружие, которое меняет правила игры: что известно об украинском комплексе «Гром-2» 1 10.04.2023, 17:07

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Дальность его стрельбы - до 500 километров.

Министр обороны Украины Алексей Резников в начале марта сказал, что Украина в 2023 году может «удивить» российских оккупантов с помощью ракетного комплекса отечественного производства «Гром-2» («Сапсан»). «Гордон» рассказывает, что известно об этих комплексах, способных наносить удары на расстояние до 500 км.

История разработки и строительства комплекса от начала нулевых до 2023 года

О создании оперативно-тактической ракеты с дальностью до 500 км для украинской армии в Украине говорили, согласно статье Defence Express, с 1994 года. Тогда разработка получила название «Борисфен», предполагалось, что этими ракетами заменят советские «Точки» и «Скады», но в условиях сокращения армии и дефицита средств идея не нашла поддержки ни у политиков, ни у военных, пишет портал.

Впервые в истории независимой Украины планы о создании новой ракетной программы обсудили на заседании Совета национальной безопасности и обороны при участии третьего президента Украины Виктора Ющенко. Согласно статье Defence Express, это заседание дало старт новой программе: в 2007 году Минобороны Украины и конструкторское бюро «Южное» согласовали техническое задание проекта по созданию многофункционального оперативно-тактического ракетного комплекса, который получил название «Сапсан». Тогда шла речь о строительстве 200 пусковых установок и ракет к ним.

- Такого количества было достаточно не только для полноценной бригады, но и для полного перевооружения на «Сапсаны» трех реактивных артиллерийских полков – вместо систем залпового огня, – отметил портал.

Завершить проект планировали в 2012 году. Однако «после принятия в 2009 году эскизного проекта Минобороны Украины потеряло интерес к разработке и не желало финансировать этап так и не начавшегося технического проектирования» – в годы после глобального экономического кризиса, случившегося в 2008 году, проект не финансировался. Поддержку программы формально возобновили в конце 2011-го, но деньги на ее разработку не выделили, написало СМИ. За семь лет разработчик освоил 200 млн грн ($25–40 млн с учетом курсовых колебаний). Программа не действовала, а «теплилась», недофинансирование было на уровне 90–95%, говорится в публикации специализированного портала.

В 2013 году Минобороны Украины по руководством Павла Лебедева, которого сейчас подозревают в снижении обороноспособности Украины и госизмене, окончательно прекратило финансировать проект.

КБ «Южное» инициировало восстановление проекта уже после начала войны РФ против Украины, в середине 2014 года. Для ускорения предложили использовать имеющиеся наработки по экспортному контракту на разработку комплекса «Гром-2».

В феврале 2021 года тогдашний министр обороны Украины Андрей Таран сказал, что проект готов более чем на 80%. Таран тогда озвучивал планы по подписанию контракта на первый опытный дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан» в 2021 году.

В 2022 году министерство намеревалось вести работу над созданием ракетного щита Украины, и тогда речь шла в первую очередь о восстановлении работ над проектом «Сапсан» (такие планы оборонное ведомств декларировало осенью 2021-го).

На какой стадии была разработка «Сапсана» на момент начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года, неизвестно.

Пресс-служба госконцерна «Укроборонпром» в ответ на запрос LIGA.net летом 2022-го проинформировала, что вопрос чувствительный, и не стала сообщать детали, но заявила, что проект развивается.

«Можно было бы достать до Москвы», или Что известно о комплексе «Гром-2»

Глава фонда компетентной помощи армии «Повернись живим» Тарас Чмут в прошлом году называл «Сапсан» «наибольшей потерей с точки зрения войны и нынешних потребностей». По его мнению, этот ОТРК должен был стать стратегическим оружием Украины с ракетами дальностью до 300–500 км.

- Не раз на парады наши выкатывали ОТРК «Гром-2», другие, возможно, его перспективные варианты. Имея такой комплекс на вооружении ВСУ – условно, 1000 ракет имели бы – никаких боевых действий не было бы. Потому что этими комплексами можно было бы доставать с 500-километровой дальностью аж до Москвы. Можно было бы накрыть все их аэродромы, откуда они лупили авиацией, или «Искандеры» и так далее. Почему-то эта программа не финансировалась годами... – говорил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в июле 2022-го.

Ракеты для этого комплекса разрабатывали высокоточные.

На выставке «Зброя та безпека 2018» создатели комплекса говорили Defence Express, что речь об отклонении от цели в пределах ноль-два метра. По их словам, для этого к работе над «Сапсаном» привлекли лучших математиков Украины.

- В наше время оружие должно быть высокоточным, потому что террористы или оккупанты любят ставить свое оружие у больниц, школ или еще чего-то. Поэтому я добиваюсь, чтобы вероятность промахов более 10 м была очень малой. Это сделано, и это я считаю своим главным достижением, – сказал тогда порталу разработчик ракетных алгоритмов Юрий Тихий.

Главред портала Юрий Згурец сравнил эти комплексы с вооружением противника – российскими ОТРК «Искандер». Он пояснил, что украинская разработка лучше: в экспортной версии «Искандер» оснащается оптической головкой самонаведения, а сама ракета отклоняется от цели в пределах 5–10 м.

ICTV называет ракеты к этому комплексу «ATACMS собственного производства». ATACMS имеет дальность около 300 км, и это оружие называют Game Changing – меняющим правила игры, пояснил канал. Украина, как сообщали в Офисе президента в январе, ведет активные переговоры по вопросу получения этих ракет, но пока США не приняли политическое решение о передаче ВСУ ATACMS и поставляет Украине ракеты GMLRS дальностью до 80 км.

Действующий министр обороны Украины Алексей Резников в январе высказывал мнение, что дискуссии по ATACMS завершатся успешно для Украины, и добавлял: «В моем понимании все невозможное возможно в будущем. Мы найдем другое решение дальнего поражения врага. В том числе с партнерами об этом говорим».

Применяла ли Украина ОТРК «Гром-2» на поле боя?

Неизвестно. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал в сентябре, что ВСУ нанесли серию успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего – по аэродрому Саки, но он не уточнил, какое вооружение применялось. Взрывы на этом аэродроме прогремели 9 августа.

Американская газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного украинского военного чиновника со знанием ситуации, писала тогда, что речь идет об украинской разработке.

Спикер министерства обороны страны-оккупанта Игорь Конашенков 30 марта и 9 апреля заявлял о якобы сбитии таких ракет, но российское минобороны – недостоверный источник. Ранее ведомство уже заявляло об уничтожении бронемашин, которые Украина пока не получила (Конашенков утверждал, что оккупанты уничтожили Bradley в начале сентября прошлого года, хотя США объявили о предоставлении Киеву этих машин в начале января 2023-го, а первую партию отправили в конце того же месяца).

Военный историк и аналитик Михаил Жирохов, комментируя «ВВС News Україна» слова Конашенкова о якобы сбитой ракете в сводке за 30 марта, скептически отнесся к гипотезе, что ВСУ могли использовать «Гром-2» «непонятно по каким целям».

- Могут ли быть видео- и фотодоказательства сбития? Очень мало что падает на землю от уничтоженной ракеты, если она была сбита, например, снарядами С-400 и С-300. Они имеют мощную боевую часть, сбитый объект фактически распиливается на атомы, и выяснить, что это было, анализируя, что упало на землю, очень трудно. Фактически невозможно. Это если предположить, что россияне действительно что-то сбили, а не им это померещилось, – добавил он.

В интервью, которое вышло 6 марта 2023-го, Резников допустил, что в 2023 году Украина сможет удивить российских оккупантов с помощью «Сапсана».

- Я думаю, что это очень реалистичный шанс. Я бы его назвал планом. Я лично недавно был на производстве и смотрел на отдельные элементы этой программы, поэтому оптимистично смотрю и на реализацию этого плана, – сказал он.

8 апреля во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в Феодосии – городе, который расположен на юго-восточном побережье полуострова (до админграницы с Херсонской областью – около 180 км, но это оккупированная часть области, до освобожденного от захватчиков Херсона – почти 280 км). Оккупанты заявили о работе ПВО и сбитой ракете, запущенной «со стороны Украины».

По информации паблика «Крымский ветер», ракет было две и одна из них попала в цель, уничтожив российскую систему С-300.

У российских оккупантов украинский ОТРК вызывает «неприкрытый интерес, и это понятно», отмечает «ВВС News Україна». По данным украинских правоохранителей, российские спецслужбы интересовались «Сапсаном», в сентябре в Украине арестовали инженера днепровского предприятия «КБ «Южное», которая подозревается в работе на РФ и передаче оккупантам информации о «Сапсане», а также о ЗРК «Кильчень».

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