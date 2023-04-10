Лукашенко пожаловался Шойгу на литовцев и поляков 24 10.04.2023, 18:05

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Диктатор заявил, что соседи «шевелиться начали».

Александр Лукашенко, встречаясь с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, сказал о защите белорусской армией западной границы «cоюзного государства».

Так, обращаясь к Шойгу, Лукашенко заметил, что второй проблемой, которую ему хочется обсудить, является боевая подготовка и слаживание белорусско-российской совместной союзной группировки войск. А также — российских военнослужащих, которые находятся на территории Беларуси.

При этом Лукашенко поблагодарил Шойгу за то, что несколько тысяч российских военных сейчас размещены в Беларуси.

- Я вам благодарен, что при всех сложностях вы здесь держите несколько тысяч российских военнослужащих, - пояснил он.

И добавил, что белорусские власти также «насколько это нужно, подключились к этому процессу». Он рассказал, что на территории страны проводится боевое слаживание, а также идет подготовка российских военных вместе с российскими офицерами.

- Готовим так, как положено, - подчеркнул он.

А далее объяснил, что в складывающейся ситуации совсем не следует расслабляться.

- Вы видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали в нашем направлении, - заметил Лукашенко, обращаясь к Шойгу.

А резюмируя, назвал российских военных подспорьем и опорой для белорусской армии. И подчеркнул, что ВС Беларуси защищают «союзное государство» на западном фланге.

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