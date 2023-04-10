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Президент Молдовы собирает Великое национальное собрание

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  • 10.04.2023, 20:48
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Президент Молдовы собирает Великое национальное собрание
Майя Санду

Это необходимо для того, чтобы поддержать европейскую интеграцию.

Президент Молдовы Майя Санду призвала граждан страны собраться 21 мая на площади Великого национального собрания в центре Кишинева. Это необходимо для того, чтобы поддержать европейскую интеграцию.

Об этом пишет NewsMaker.

«Докажем всему миру, что граждане Молдовы хотят мира и демократии в своей стране, хотят, чтобы Молдова стала частью ЕС», - сказала Санду.

Президент Молдовы напомнила, что в Кишиневе проходили многочисленные акции протеста, организованные «Движением для народа» и партией «Шор».

«Время показало, что мы выбрали правильный путь, и те, кто мечтал дестабилизировать ситуацию в Молдове, потерпели неудачу. Но грязные деньги от тех, кто хочет дестабилизировать ситуацию в стране, продолжают поступать. Некоторые видят то, что происходит в Украине и радуются преступлениям. Эти люди, которые продали свою страну, готовы уравнять наши села и города с землей, чтобы вернуться к власти. Группа воров, которым платят грязные деньги, поставила своей целью помешать нашему европейскому пути, нашему пути к миру и процветанию», - заявила Санду.

Кроме этого, она считает, что многих создается ошибочное впечатление, что граждане Молдовы смотрят на то, что происходит с безразличием.

«Многие ошибочно считают, что граждане нашей страны безразличны и не предпринимают никаких действий. Некоторые до сих пор сомневаются, действительно ли наш народ хочет вступить в Евросоюз. Я предлагаю ответить им», - сказала она.

Президент Молдовы считает, что ее стране пора показать, как отстаивать демократию.

«Мы хотим, чтобы Евросоюз стал нашим домом. Соберемся, как мы собрались, когда требовали независимости и получили ее. Так же как мы объединились и защищали нашу демократию и стояли на своем в самые трудные времена. Поэтому соберемся сейчас», - призвала она.

Санду рассказала, что уже в ближайшее время планирует подробнее обсудить детали готовящихся собраний с гражданским обществом и политическими силами.

«Даже если у нас иногда разные мнения, сейчас не время для ссор и раскола. Сейчас пора объединиться и вместе стать частью европейской семьи. Большие решения принимаются людьми на площади Большого национального собрания», - подчеркнула она.

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